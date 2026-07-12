Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2026/2027

«Наполи» готов заплатить 60 млн евро за Браима Диаса

Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:38
игрок хороший, но куда Наполи их берет. полно же игроков на все позиции. разве что берегутся от повторения прошлого сезона когда выбыло полсостава сильных.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:33
если получится, тогда Наполи получает отличного игрока атаки
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 