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Гол Англии в ворота Норвегии на ЧМ-2026 должны были отменить

сегодня, 16:52
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Первый гол Англии в ворота Норвегии (2:1) на ЧМ-2026 должны были отменить.

После удара от ворот Норвегии мяч задел кабель камеры-паука, из-за чего изменил траекторию и упал к футболисту англичан. После мяч доставили Джуду Беллингему, который сравнял счёт.

При этом футболисты Норвегии доказывали, что мяч задел трос, однако главный арбитр и VAR не стали вмешиваться в эпизод. В ФИФА заявили, что датчик в мяче не сработал.

Стоит отметить, по правилам футбола, если мяч касается внешнего предмета над полем, игру нужно остановить и возобновить спорным мячом. Таким образом, гол Англии засчитывать было нельзя.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:16
Весь этот турнир чисто коммерция, а тот кто против, все ко мне
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:49
Это уже история!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:37, ред.
Он забыл, что судья на поле главный...и думает что звездунам можно правила не соблюдать)....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:35
Какой же он всё-таки наглючий.)))
Drosmo
Drosmo ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:29
Правильнее писать не попросили, а имели наглость попросить.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:20, ред.
Да так и было))...он сказал: Habla bien, no faltes el respeto. А mí háblame bien, yo te hablé bien ...."царя" из стенки попросили подвинуться на положенное расстояние)...
112910415
112910415
сегодня в 17:19
ужасно обидно и несправедливо !
erznenkr2rwb
erznenkr2rwb
сегодня в 17:15
Скандалы на этом чемпионате продолжаются
Capral
Capral
сегодня в 17:13
WM-News im Live-Blog: Messi soll Schiedsrichter Ansage gemacht haben
Это интересно, но не про Англию, а про Месси...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:06, ред.
Да вообще были какие то странные решения, например второй гол норвежцев я не понял почему отменили, но при этом перебивали угловой. Не знал что в правилах есть такое. По мне так если нарушение зафиксировано то штрафной, если нет то гол. А судьи придумали какие то полумеры чтобы свой судейский ляп прикрыть и никого не обидеть. По мне так звать судью смотреть на ВАР толчок Холланда который судья изначально не заметил не было никаких полномочий у бригады судей этого матча. В следующий раз можно будет найти видео где за 20 минут до начала матча футболист одной команды обнял футболиста другой команды, сказать что он держал его руками и назначить переигровку? Что это? как это трактовать? С этим ВАР только ещё больше проблем. Заметьте кстати даже англичане не возникали из-за этого толчка.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:59, ред.
Жаль Норвегию. День невезений был, как и с перекладиной. А судьи на ЧМ в своем репертуаре.
Гость
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