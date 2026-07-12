Гол Англии в ворота Норвегии на ЧМ-2026 должны были отменить

сегодня, 16:52

Первый гол Англии в ворота Норвегии (2:1) на ЧМ -2026 должны были отменить.

После удара от ворот Норвегии мяч задел кабель камеры-паука, из-за чего изменил траекторию и упал к футболисту англичан. После мяч доставили Джуду Беллингему, который сравнял счёт.

При этом футболисты Норвегии доказывали, что мяч задел трос, однако главный арбитр и VAR не стали вмешиваться в эпизод. В ФИФА заявили, что датчик в мяче не сработал.

Стоит отметить, по правилам футбола, если мяч касается внешнего предмета над полем, игру нужно остановить и возобновить спорным мячом. Таким образом, гол Англии засчитывать было нельзя.