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Отец Холанда раскритиковал судейство после поражения Норвегии от Англии

сегодня, 18:47
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Бывший футболист сборной Норвегии Альф-Инге Холанд прокомментировал поражение национальной команды от Англии в четвертьфинале чемпионата мира — 2026, подвергнув резкой критике работу арбитров.

Норвежцы уступили англичанам со счетом 1:2 в дополнительное время. Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал первый гол сборной Англии. В компенсированное к первому тайму время голкипер норвежцев Эрьян Нюланд во время удара от ворот попал мячом в телевизионный кабель, подвешенный над полем. После изменения траектории мяч оказался у полузащитника англичан Эллиота Андерсона, с атаки которого был забит гол. Судьи не стали отменять взятие ворот.

После матча отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда заявил, что именно действия арбитров повлияли на итоговый результат.

«Сегодня победил арбитр — таково мое мнение. Обычно я не люблю обсуждать работу официальных лиц после матча, но когда столько ключевых моментов складываются против одной команды, невозможно это игнорировать. Мы видели спорные решения на протяжении всей игры, и каждое из них, казалось, принималось в пользу сборной Англии», — сказал Альф-Инге Холанд.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:03
Холан толчком лишил Норвегию сечты. И это я сказал прям во время толчка, снобского толчка
Гость
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