В сборной Швейцарии раскритиковали удаление Эмболо в игре с Аргентиной

сегодня, 18:49

В сборной Швейцарии остались крайне недовольны судейством после поражения от Аргентины (1:3 д.в.) в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление нападающего во втором тайме. Первоначально арбитр показал желтую карточку полузащитнику аргентинцев Леандро Паредесу за фол, однако после просмотра видеоповтора изменил решение.

Судьи пришли к выводу, что Эмболо начал падать еще до контакта с соперником, расценив эпизод как симуляцию. Поскольку для швейцарца это предупреждение стало вторым в матче, он был удален с поля. На тот момент счет был 1:1.

После игры защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи подверг критике решение VAR .

«Я просто не понимаю, как VAR может принимать такие решения», — заявил футболист.

Главный тренер швейцарцев Мурат Якин также выразил недовольство работой арбитров.

«После нашего ответного гола инициатива была на нашей стороне. Я как раз собирался выпустить свежих игроков в атаку. Мы доминировали и контролировали ход встречи. Но красная карточка… Нас наказали из-за правила, которое, на мой взгляд, совершенно непонятно. Конечно, очень больно вылететь с турнира таким образом. Сегодня мы этого не заслуживали», — отметил Якин.