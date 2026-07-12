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В сборной Швейцарии раскритиковали удаление Эмболо в игре с Аргентиной

сегодня, 18:49
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился в доп. время

В сборной Швейцарии остались крайне недовольны судейством после поражения от Аргентины (1:3 д.в.) в четвертьфинале чемпионата мира — 2026.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление нападающего Бреля Эмболо во втором тайме. Первоначально арбитр показал желтую карточку полузащитнику аргентинцев Леандро Паредесу за фол, однако после просмотра видеоповтора изменил решение.

Судьи пришли к выводу, что Эмболо начал падать еще до контакта с соперником, расценив эпизод как симуляцию. Поскольку для швейцарца это предупреждение стало вторым в матче, он был удален с поля. На тот момент счет был 1:1.

После игры защитник сборной Швейцарии Нико Эльведи подверг критике решение VAR.

«Я просто не понимаю, как VAR может принимать такие решения», — заявил футболист.

Главный тренер швейцарцев Мурат Якин также выразил недовольство работой арбитров.

«После нашего ответного гола инициатива была на нашей стороне. Я как раз собирался выпустить свежих игроков в атаку. Мы доминировали и контролировали ход встречи. Но красная карточка… Нас наказали из-за правила, которое, на мой взгляд, совершенно непонятно. Конечно, очень больно вылететь с турнира таким образом. Сегодня мы этого не заслуживали», — отметил Якин.

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Перевод с espn.com
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:04
Я говорил, что на эту сборную судьертины будут жалобы писать на каждом этапе
Гость
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