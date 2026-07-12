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Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

сегодня, 18:52

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что после завершения чемпионата мира 2026 года организация может рассмотреть возможность дальнейшего расширения турнира — до 64 национальных команд.

«Этот вопрос определенно следует рассмотреть после текущего чемпионата мира. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», — приводит слова Инфантино портал Blue Sport.

Глава ФИФА отметил, что нынешний турнир с участием 48 сборных стал большим успехом и положительно оценил реформу формата мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд. Ранее в финальной стадии мундиаля выступали 32 сборные.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 19:57
Италия наконец-то сыграет. Теперь будет очередная волна рекордов, ЧМ будет длиться 2 месяца, красные карточки отменят. В ЧМ дебютируют сборные Палестины и Мадагаскара. А зрители подключатся с 1/8 финала))))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:55
Дураков не сеют и не пашут! Они сами родятся))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:45
Инфантино нужно срочно переизбирать с поста президента ФИФА. Он уже что попало буровит и дискредитирует своими глупыми и непродуманными заявлениями ФИФА.
t4tkgejvhp83
t4tkgejvhp83
сегодня в 19:22
Джанни совсем с головой не дружит,решил все рекорды и статистику ЧМ переписать
pnhn3te4c6ak
pnhn3te4c6ak
сегодня в 19:12
В Италию уже никто не верит, да отдайте им ЧМ, хозяйку без отбора пускают.
a5cm9wze46an
a5cm9wze46an
сегодня в 19:11
Что Инфантино,денег мало?Так у меськи возьми ,ты же ему помогаешь!!!!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 19:02
Ну пускай, нейтральные болельщики будут начинать смотреть турнир с плей-офф
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:00
Убили ЧМ возможностями влиять на результат. Да и до этого ЧМ не был чист.
Хвичи нет на турнире, но он выше Месси и других и выдержал дичайшее сопротивление
Drosmo
Drosmo
сегодня в 19:00
Мало! Почему только 64. В мире почти 200 государств, вот и сборных нужно сделать столько же. Ещё и групповой этап нужно сделать по швейцарской системе, как в ЛЧ, чтобы матчей побольше было. И тогда ЧМ начинать где-то с января, чтобы к середине лета как раз закончить.

Дайте Инфантино бумажку с возможной прибылью, включая шабашки вроде как с США или Аргентиной, и уже завтра он объявит о новом регламенте.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:56
Инфантино строгает новых буратино)...
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