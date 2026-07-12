Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

сегодня, 18:52

Президент ФИФА заявил, что после завершения чемпионата мира 2026 года организация может рассмотреть возможность дальнейшего расширения турнира — до 64 национальных команд.

«Этот вопрос определенно следует рассмотреть после текущего чемпионата мира. Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», — приводит слова Инфантино портал Blue Sport.

Глава ФИФА отметил, что нынешний турнир с участием 48 сборных стал большим успехом и положительно оценил реформу формата мирового первенства.

Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд. Ранее в финальной стадии мундиаля выступали 32 сборные.