Сольбаккен пошутил, что трос заслужил голевую передачу в матче с Англией

сегодня, 18:56

Главный тренер сборной Норвегии прокомментировал спорный эпизод в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Англии, заявив, что подвесной телевизионный трос «заслужил голевую передачу» за первый мяч соперника.

Напомним, перед голом Джуда Беллингема после удара от ворот Эрьяна Нюланда мяч резко изменил траекторию. В ФИФА позже сообщили, что датчик Connected Ball не зафиксировал касания подвесного троса, а значит оснований для остановки игры не было.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать телевизионный трос автором голевой передачи, Сольбаккен с иронией согласился.

«Да, наверное, можно. Нам просто очень не повезло. Мяч буквально упал с неба, поэтому изменил направление. Из-за этого возникло недопонимание между нашими игроками, и это случилось в очень неудачный для нас момент. Но мы ничего не можем с этим поделать. Не думаю, что этот матч будут переигрывать, поэтому остается принять ситуацию такой, какая она есть», — сказал Сольбаккен.

Сборная Норвегии уступила Англии со счетом 1:2 после дополнительного времени и завершила выступление на чемпионате мира.