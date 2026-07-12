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Сольбаккен пошутил, что трос заслужил голевую передачу в матче с Англией

сегодня, 18:56

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен прокомментировал спорный эпизод в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Англии, заявив, что подвесной телевизионный трос «заслужил голевую передачу» за первый мяч соперника.

Напомним, перед голом Джуда Беллингема после удара от ворот Эрьяна Нюланда мяч резко изменил траекторию. В ФИФА позже сообщили, что датчик Connected Ball не зафиксировал касания подвесного троса, а значит оснований для остановки игры не было.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли считать телевизионный трос автором голевой передачи, Сольбаккен с иронией согласился.

«Да, наверное, можно. Нам просто очень не повезло. Мяч буквально упал с неба, поэтому изменил направление. Из-за этого возникло недопонимание между нашими игроками, и это случилось в очень неудачный для нас момент. Но мы ничего не можем с этим поделать. Не думаю, что этот матч будут переигрывать, поэтому остается принять ситуацию такой, какая она есть», — сказал Сольбаккен.

Сборная Норвегии уступила Англии со счетом 1:2 после дополнительного времени и завершила выступление на чемпионате мира.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 19:35
Я чето не увидел на повторе чтобы мяч как то неестественно изменил направление полёта.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:32
Почему бы и нет? Это как Конь в пальто на выборах....
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:01
Датчик этот кому надо датчик
Гость
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