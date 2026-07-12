«Алкоголь искажает восприятие футбола». Рой Кин ответил отцу Холанда

сегодня, 19:00

Легенда «Манчестер Юнайтед» прокомментировал заявления Альфа-Инге Холанда, который после поражения сборной Норвегии от Англии в четвертьфинале чемпионата мира — 2026 раскритиковал работу арбитров.

По мнению Кина, судья действительно чаще трактовал спорные эпизоды в пользу англичан, однако говорить о том, что именно судейство лишило Норвегию победы, нельзя.

«Мне показалось, что арбитр действительно чаще принимал решения в пользу Англии в спорных эпизодах 50 на 50. Я не говорю о ключевых моментах. Иногда такое случается. Но я точно не стану утверждать, что именно судья лишил Норвегию победы. Хотя были моменты, когда решения вполне могли быть приняты и в другую сторону», — сказал Кин.

Позже бывший капитан сборной Ирландии с улыбкой прокомментировал эмоциональные заявления отца Эрлинга Холанда.

«Интересно, запомнит ли он вообще этот матч? Кажется, он всегда употребляет алкоголь во время игр. Нет, правда! Когда выпиваешь, начинаешь видеть футбол совсем по-другому», — пошутил Кин