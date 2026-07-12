Овечкин принял участие в любительском футбольном турнире

сегодня, 19:05

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» принял участие в любительском футбольном турнире «Кубок улиц», который прошел недалеко от Площади трех вокзалов в Москве.

40-летний хоккеист провел на поле около пяти минут, за это время успев нанести один удар по воротам. После окончания своего участия в матче Овечкин пообщался с болельщиками и провел автограф-сессию.

Ранее стало известно, что российский форвард продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. По условиям нового соглашения вместе с бонусами Овечкин сможет заработать до 9 миллионов долларов.