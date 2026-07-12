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Овечкин принял участие в любительском футбольном турнире

сегодня, 19:05

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в любительском футбольном турнире «Кубок улиц», который прошел недалеко от Площади трех вокзалов в Москве.

40-летний хоккеист провел на поле около пяти минут, за это время успев нанести один удар по воротам. После окончания своего участия в матче Овечкин пообщался с болельщиками и провел автограф-сессию.

Ранее стало известно, что российский форвард продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. По условиям нового соглашения вместе с бонусами Овечкин сможет заработать до 9 миллионов долларов.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:36
Почему бы и не сыграть???
Гость
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