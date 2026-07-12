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Тухель сообщил, что Райс три дня провёл в постели перед матчем с Норвегией

сегодня, 19:48
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, что полузащитник Деклан Райс подошел к четвертьфинальному матчу чемпионата мира — 2026 против Норвегии не в лучшем состоянии.

По словам специалиста, из-за болезни футболист практически не вставал с постели на протяжении трех дней перед игрой. Несмотря на это, Райс вышел в стартовом составе, но был заменен сразу после перерыва. Вместо него на поле появился Эберечи Эзе.

Тухель отметил, что на решение также повлияли сильная жара в Майами и вероятность того, что встреча может продлиться 120 минут.

У нас было несколько игроков, которым было тяжело переносить жару. У Эзри Консы начались судороги и проблемы с задней поверхностью бедра.

Мы решили сделать команду более атакующей. Это решение было принято еще при счете 0:1, и я не стал менять его после того, как мы сравняли счет.

Деклан последние три дня в основном провел в постели из-за болезни. Я понимал, что он не сможет выдержать все 90 минут, а существовала вероятность дополнительного времени. Поэтому мы заменили его раньше, чтобы не тратить еще одну замену позже.

Ранее сообщалось, что Райс также испытывал проблемы с нервом, вызывавшие дискомфорт в области задней поверхности бедра и поясницы. Болезнь усугубила его состояние.

Сборная Англии обыграла Норвегию со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной.

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