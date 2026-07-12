Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Месси назвал матч против Англии особенным

сегодня, 20:33
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентина15.07.2026 в 22:00 Не начался

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира — 2026 против Англии.

Аргентина и Англия пробились в четверку сильнейших турнира, обыграв в четвертьфинале Швейцарию (3:1 д.в.) и Норвегию (2:1 д.в.) соответственно. Для 39-летнего Месси эта встреча станет первой против английской национальной команды на международном уровне.

«Все, что я знаю и помню о матче Аргентины с Англией на чемпионате мира 1986 года, — это кадры из видео, которые аргентинцы постоянно пересматривают. Но наша команда привыкла играть независимо от того, кто находится по другую сторону поля.

Конечно, матч с Англией — особенный. Это одна из сильнейших сборных мира, а встречи с такими соперниками всегда имеют особое значение.

Лично для меня это будет первая игра против Англии. Я играл практически против всех сборных, кроме этой, поэтому с нетерпением жду такой возможности.

Нас ждет полуфинал чемпионата мира против великой команды, и мы постараемся подойти к нему в наилучшей форме, чтобы снова побороться за победу», — приводит слова Месси ESPN Argentina.

Полуфинальный матч между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля в Атланте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хулиан Альварес: «Мы сделаем всё, чтобы Месси снова выиграл чемпионат мира»
Сегодня, 10:01
Рулевой Марокко извинился за игру на ЧМ-2026
Вчера, 12:17
Ямаль о Франции и Испании: «Две великие команды»
Вчера, 09:57
Куртуа хочет взять годичную паузу в сборной
Вчера, 08:58
Винисиус Жуниор обратился к фанатам после неудачи на ЧМ-2026
10 июля
Агент Барбоза уверен, что Роналду сыграет на Евро-2028
10 июля
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:56
Конечно особенный) Первый соперник с ТОП игроками за весь ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:41
Да обычно будет всё. Зарешают судьи и другие арги
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 