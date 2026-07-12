Месси назвал матч против Англии особенным

сегодня, 20:33

Капитан сборной Аргентины поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира — 2026 против Англии.

Аргентина и Англия пробились в четверку сильнейших турнира, обыграв в четвертьфинале Швейцарию (3:1 д.в.) и Норвегию (2:1 д.в.) соответственно. Для 39-летнего Месси эта встреча станет первой против английской национальной команды на международном уровне.

«Все, что я знаю и помню о матче Аргентины с Англией на чемпионате мира 1986 года, — это кадры из видео, которые аргентинцы постоянно пересматривают. Но наша команда привыкла играть независимо от того, кто находится по другую сторону поля.

Конечно, матч с Англией — особенный. Это одна из сильнейших сборных мира, а встречи с такими соперниками всегда имеют особое значение.

Лично для меня это будет первая игра против Англии. Я играл практически против всех сборных, кроме этой, поэтому с нетерпением жду такой возможности.

Нас ждет полуфинал чемпионата мира против великой команды, и мы постараемся подойти к нему в наилучшей форме, чтобы снова побороться за победу», — приводит слова Месси ESPN Argentina.

Полуфинальный матч между сборными Аргентины и Англии состоится 15 июля в Атланте.