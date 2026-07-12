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Ибрагимович затроллил Мадуэке: «Трос сыграл лучше этого парня»

сегодня, 20:48
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился в доп. время

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович подверг резкой критике игру вингера сборной Англии Нони Мадуэке в четвертьфинальном матче чемпионата мира — 2026 против Норвегии.

Во время трансляции встречи на FOX Sports Ибрагимович заявил, что из-за игры футболиста англичане фактически действовали вдесятером.

С ним в составе кажется, что у них на одного футболиста меньше. Мадуэке находится на поле, но каждый раз, когда получает мяч, принимает неправильное решение. К тому же он просто ходит по полю. Если бы я был Томасом Тухелем, то заменил бы его. За первые 45 минут он не сделал абсолютно ничего. Даже пауза на водопой ему не помогла. Англия играла так, словно у нее на поле было на одного игрока меньше. Не знаю, коснулся ли мяч троса (речь о спорном голе Англии — прим.), но если так, то трос сыграл в этом матче лучше, чем Мадуэке.

В итоге сборная Англии одержала победу над Норвегией со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира, где встретится с Аргентиной.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:53
Ибра та ещё тряпка, без костей. И сам ничего не выиграл и юмор такой-же
Гость
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