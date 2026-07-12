Впервые в истории в полуфинал ЧМ вышли четыре топ-сборные рейтинга ФИФА

сегодня, 21:17

На чемпионате мира — 2026 впервые в истории полуфинальные пары составили четыре команды, занимающие первые места в рейтинге ФИФА .

В четверку сильнейших турнира вошли сборные Испании (1-е место в рейтинге), Аргентины (2), Франции (3) и Англии (4).

Во многом этому способствовало изменение системы жеребьевки, введенное ФИФА перед нынешним чемпионатом мира. Четыре лучшие команды мирового рейтинга были заранее разведены по разным частям сетки плей-офф и не могли встретиться друг с другом до полуфинальной стадии.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, всем четырем сборным необходимо было выиграть свои группы. Каждая из них успешно справилась с этой задачей.

В результате Испания и Франция сыграют между собой в первом полуфинале, а Англия встретится с Аргентиной во втором.

В ФИФА ранее объясняли нововведение стремлением обеспечить «конкурентный баланс» турнира за счет формирования двух независимых путей к полуфиналам.