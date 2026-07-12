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Впервые в истории в полуфинал ЧМ вышли четыре топ-сборные рейтинга ФИФА

сегодня, 21:17

На чемпионате мира — 2026 впервые в истории полуфинальные пары составили четыре команды, занимающие первые места в рейтинге ФИФА.

В четверку сильнейших турнира вошли сборные Испании (1-е место в рейтинге), Аргентины (2), Франции (3) и Англии (4).

Во многом этому способствовало изменение системы жеребьевки, введенное ФИФА перед нынешним чемпионатом мира. Четыре лучшие команды мирового рейтинга были заранее разведены по разным частям сетки плей-офф и не могли встретиться друг с другом до полуфинальной стадии.

Чтобы воспользоваться этим преимуществом, всем четырем сборным необходимо было выиграть свои группы. Каждая из них успешно справилась с этой задачей.

В результате Испания и Франция сыграют между собой в первом полуфинале, а Англия встретится с Аргентиной во втором.

В ФИФА ранее объясняли нововведение стремлением обеспечить «конкурентный баланс» турнира за счет формирования двух независимых путей к полуфиналам.

Рейтинг ФИФА существует с 1994 года, однако прежде ни разу все четыре сильнейшие сборные мира не доходили до полуфинальной стадии чемпионата мира. Более того, на нескольких предыдущих мундиалях команды из первой четверки рейтинга не могли даже преодолеть групповой этап.

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