ФИФА и FIFPRO обсуждают новые правила проведения матчей в сильную жару

сегодня, 22:05

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) ведут переговоры о введении новых протоколов, регулирующих проведение матчей в условиях экстремальной жары. Об этом сообщает ESPN.

Поводом для обсуждения стали погодные условия во время чемпионата мира — 2026 и прошлогоднего клубного чемпионата мира в США .

Особое внимание привлек четвертьфинальный матч между сборными Англии и Норвегии в Майами. На момент стартового свистка температура воздуха на стадионе составляла около 33 градусов Цельсия, однако с учетом высокой влажности ощущалась как 45 градусов.

При этом показатель WBGT (индекс, учитывающий температуру, влажность, солнечную радиацию и скорость ветра) достиг 31,1 °C. Это значительно выше рекомендованного FIFPRO порога в 28 °C, после которого организация советует переносить или откладывать матчи.

В настоящее время единого обязательного стандарта между ФИФА и FIFPRO не существует. По действующему регламенту ФИФА обязательные трехминутные паузы для охлаждения и гидратации предусмотрены только при WBGT не ниже 32 °C. Если показатель находится в диапазоне от 27 до 32 °C, решение о проведении пауз принимается по запросу.