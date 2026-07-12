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ФИФА и FIFPRO обсуждают новые правила проведения матчей в сильную жару

сегодня, 22:05

ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) ведут переговоры о введении новых протоколов, регулирующих проведение матчей в условиях экстремальной жары. Об этом сообщает ESPN.

Поводом для обсуждения стали погодные условия во время чемпионата мира — 2026 и прошлогоднего клубного чемпионата мира в США.

Особое внимание привлек четвертьфинальный матч между сборными Англии и Норвегии в Майами. На момент стартового свистка температура воздуха на стадионе составляла около 33 градусов Цельсия, однако с учетом высокой влажности ощущалась как 45 градусов.

При этом показатель WBGT (индекс, учитывающий температуру, влажность, солнечную радиацию и скорость ветра) достиг 31,1 °C. Это значительно выше рекомендованного FIFPRO порога в 28 °C, после которого организация советует переносить или откладывать матчи.

В настоящее время единого обязательного стандарта между ФИФА и FIFPRO не существует. По действующему регламенту ФИФА обязательные трехминутные паузы для охлаждения и гидратации предусмотрены только при WBGT не ниже 32 °C. Если показатель находится в диапазоне от 27 до 32 °C, решение о проведении пауз принимается по запросу.

По данным источника, после клубного чемпионата мира ФИФА уже начала переносить часть матчей мирового первенства на стадионы с системой кондиционирования или на менее жаркое время суток. Теперь стороны обсуждают возможность введения более строгих и единых правил для проведения игр в экстремальных погодных условиях.

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Перевод с espn.com
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:39
в Катаре потому переносили ЧМ на ноябрь-декабрь.
понятно, что и ЧМ в Саудовской Аравии 2034 также перенесут на это же время.
никто в своем уме не откажется от больших легких арабских денег.
а игроки футбол осилят в темпе - пешком, спринтом, рывками, трусцой.
Гость
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