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Форлан возглавит сборную Уругвая

сегодня, 22:48

Легендарный нападающий сборной Уругвая Диего Форлан станет исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 46-летний специалист будет руководить сборной до ближайшей международной паузы в марте. После выборов президента Федерации футбола Уругвая, которые состоятся в конце года, будет принято решение о его дальнейшем будущем.

Изначально Форлан должен был возглавить молодежную сборную Уругвая (U-20) на чемпионате Южной Америки, который пройдет в январе. Эти планы остаются в силе, однако теперь специалисту предстоит совмещать работу с молодежной и национальной командами.

Назначение Форлана последовало после ухода предыдущего главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсы, под руководством которого команда не сумела выйти в 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

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