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«Бешикташ» уверен в успешном завершении трансфера Троссарда

вчера, 23:50

Турецкий «Бешикташ» сохраняет уверенность в том, что сможет подписать вингера «Арсенала» Леандро Троссарда. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

31-летний бельгиец на протяжении трех сезонов оставался важным игроком обоймы Микеля Артеты, хотя чаще выходил на поле в роли футболиста ротации.

Одним из самых значимых моментов для Троссарда стал победный гол в ворота «Вест Хэма» в мае. Его мяч на 83-й минуте принес «Арсеналу» минимальную победу со счетом 1:0, которая сыграла важную роль в завоевании командой титула чемпиона Англии.

По данным источника, «Бешикташ» настроен оптимистично и рассчитывает в ближайшее время договориться с «Арсеналом» о переходе бельгийского футболиста.

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lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:17
турки "молодежь" увидели. 31 год всего. сразу начинают интересоваться. до 30 там слишком юные для них.
Гость
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