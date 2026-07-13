Решение об отмене дисквалификации Балогуна принимал один человек

сегодня, 09:05

Решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США на чемпионате мира — 2026 единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад аль-Камали. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, при рассмотрении дела не привлекались остальные 17 членов дисциплинарного комитета.

Балогун был удален в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Форвард сборной США ударил соперника шипами сзади по ноге, за что получил прямую красную карточку.

5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие автоматической дисквалификации футболиста, позволив ему сыграть в следующем матче турнира.