Решение об отмене дисквалификации Балогуна принимал один человек

Решение о приостановке дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026 единолично принял председатель дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад аль-Камали. Об этом сообщает The Times.
По информации источника, при рассмотрении дела не привлекались остальные 17 членов дисциплинарного комитета.
Балогун был удален в матче 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Форвард сборной США ударил соперника шипами сзади по ноге, за что получил прямую красную карточку.
5 июля дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие автоматической дисквалификации футболиста, позволив ему сыграть в следующем матче турнира.
Позднее журналист Бен Джейкобс сообщил, что решение было принято после телефонного разговора президента ФИФА Джанни Инфантино с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер впоследствии подтвердил, что лично просил Инфантино пересмотреть наказание для Балогуна.