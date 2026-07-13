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Круговой пообещал, что ЦСКА будет биться за Игдисамова

сегодня, 10:14

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал об ожиданиях от работы с тренерским штабом Дмитрия Игдисамова. Наставник был утвержден в качестве главного тренера этим летом.

Мы не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру. Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу.

С главным тренером поменялся весь тренерский штаб, пришел новый тренер по физподготовке. Пока что очень положительные эмоции. Все нравится. Тренировки особо не поменялись. Плюс‑минус те же самые тренировки и требования, как и в прошлом сезоне. Кое‑какие изменения есть, но я об этом вам рассказывать не буду.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:46
Только игры покажут соответствуют ли эти слова Кругового делу...
Аксинья
Аксинья ответ h5jxhmz7nea3 (раскрыть)
сегодня в 10:32
Не так давно и на Федотова армейцы внимание обращали - и что получили в итоге?
3xwm7cswsgbh
3xwm7cswsgbh
сегодня в 10:19
Первые игры покажут будут биться на поле или только на словах.
h5jxhmz7nea3
h5jxhmz7nea3
сегодня в 10:17
Ну наконец на наших тренеров внимание обратили.
g6mdmten5xpc
g6mdmten5xpc
сегодня в 10:15
Для профессионала проблем с тренером не должно быть никаких.
Гость
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