Билич близок к возвращению на пост главного тренера сборной Хорватии

сегодня, 10:34

Бывший главный тренер сборной Хорватии согласился вновь возглавить национальную команду.

По информации источника, официальное объявление о назначении 57-летнего специалиста ожидается в ближайшее время.

В случае утверждения Билич сменит на этом посту Златко Далича, который покинул сборную 8 июля. Далич руководил хорватской национальной командой с октября 2017 года.

Для Билича это станет вторым периодом работы со сборной Хорватии. Ранее он возглавлял команду с 2006 по 2012 год, дойдя с ней до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.