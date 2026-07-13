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Билич близок к возвращению на пост главного тренера сборной Хорватии

сегодня, 10:34

Бывший главный тренер сборной Хорватии Славен Билич согласился вновь возглавить национальную команду.

По информации источника, официальное объявление о назначении 57-летнего специалиста ожидается в ближайшее время.

В случае утверждения Билич сменит на этом посту Златко Далича, который покинул сборную 8 июля. Далич руководил хорватской национальной командой с октября 2017 года.

Для Билича это станет вторым периодом работы со сборной Хорватии. Ранее он возглавлял команду с 2006 по 2012 год, дойдя с ней до четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:15
Как-то сразу не сообразил считать сколько тренеров сборных, в довесок, тренеров известных европейских команд, заменили. Чемпионат мира - это, как в давние времена "юрьев день", когда крепостные крестьяне, могли менять своего хозяина-помещика. Потом, по инициативе Б.Годунова, запретили и это делать, только купля-продажа, без учитывания мнения крестьян. Думаю, с тренерами так не поступят, а вот с игроками ... возможно.
d8vdhmfkh5p6
d8vdhmfkh5p6
сегодня в 10:48
Посмотри что даст второе пришествие в сборную.... удачи ему!
Гость
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