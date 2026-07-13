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Экс-директора «Торпедо» приговорили к двум годам по делу о подкупе судей

сегодня, 11:56

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» Валерий Скородумов приговорен к двум годам лишения свободы по делу о подкупе футбольных арбитров.

Помимо тюремного срока, Скородумову запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение четырех лет.

По данным следствия, в сезоне-2024/25 руководство «Торпедо» подкупило 13 арбитров. Как утверждается, их решения оказали влияние на исход 20 матчей.

Ранее фигуранты дела обвинялись в организации схемы по оказанию незаконного влияния на результаты футбольных встреч.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 13:15
Таких людей в российском футболе единицы... Наверное :))
6nxryjuwr4wt
6nxryjuwr4wt
сегодня в 13:00
Не так много и дали.
112910415
112910415
сегодня в 12:38
арбитры тоже сидят ?
KAY_717
KAY_717
сегодня в 12:01
однако
643gxwt8echc
643gxwt8echc
сегодня в 11:59
Гинер сидит ровно, он "в законе".
Гость
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