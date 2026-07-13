Экс-директора «Торпедо» приговорили к двум годам по делу о подкупе судей

сегодня, 11:56

Бывший генеральный директор московского «Торпедо» приговорен к двум годам лишения свободы по делу о подкупе футбольных арбитров.

Помимо тюремного срока, Скородумову запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, в течение четырех лет.

По данным следствия, в сезоне-2024/25 руководство «Торпедо» подкупило 13 арбитров. Как утверждается, их решения оказали влияние на исход 20 матчей.

Ранее фигуранты дела обвинялись в организации схемы по оказанию незаконного влияния на результаты футбольных встреч.