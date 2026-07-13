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«Родина» отказалась от разработанного студией Артемия Лебедева логотипа

сегодня, 13:00

Московская «Родина» не будет использовать новый логотип, созданный студией Артемия Лебедева. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее на сайте студии был опубликован проект новой эмблемы «Родины», выполненной в виде запятой.

В клубе подтвердили, что действительно работали со студией над обновлением логотипа и фирменного стиля, однако отказались от предложенной концепции еще год назад.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», — заявили в пресс-службе «Родины».

«Родина» отказалась от разработанного студией Артемия Лебедева логотипа

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Родина
Источник: tass.ru
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fcv5ty47hngz
fcv5ty47hngz
сегодня в 13:01
Наверное заплатили за этот значок много-много миллионов рублей.
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