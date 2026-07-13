«Родина» отказалась от разработанного студией Артемия Лебедева логотипа

сегодня, 13:00

Московская «Родина» не будет использовать новый логотип, созданный студией Артемия Лебедева. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Ранее на сайте студии был опубликован проект новой эмблемы «Родины», выполненной в виде запятой.

В клубе подтвердили, что действительно работали со студией над обновлением логотипа и фирменного стиля, однако отказались от предложенной концепции еще год назад.

«Наш клуб действительно разрабатывал новый логотип и новую айдентику совместно со студией Артемия Лебедева. Но в итоге год назад клуб решил отказаться от концепта, предложенного командой Лебедева. Опубликованный в сети логотип не будет применяться нашим клубом», — заявили в пресс-службе «Родины».