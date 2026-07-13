Создана петиция с требованием отстранить Аргентину от ЧМ-2026

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира — 2026. На данный момент ее подписали более 3,7 млн человек.
Петиция опубликована на сайте argentinaout.com. Ее авторы утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судейский корпус якобы проявляют благосклонность к Лионелю Месси и аргентинской сборной.
«Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите сборную Аргентины и дайте всем остальным равный шанс», — говорится в тексте обращения.
По ходу турнира в социальных сетях неоднократно появлялись обвинения в адрес ФИФА в симпатиях к действующим чемпионам мира. В качестве аргументов пользователи приводят непоказанную красную карточку Месси в матче группового этапа против Алжира, а также, по их мнению, более благоприятную сетку плей-офф для аргентинской команды.