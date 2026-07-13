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Создана петиция с требованием отстранить Аргентину от ЧМ-2026

сегодня, 14:14

В интернете появилась петиция с требованием исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира — 2026. На данный момент ее подписали более 3,7 млн человек.

Петиция опубликована на сайте argentinaout.com. Ее авторы утверждают, что Международная федерация футбола (ФИФА) и судейский корпус якобы проявляют благосклонность к Лионелю Месси и аргентинской сборной.

«Очевидно, что ФИФА и судьи предвзято относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальному миру участвовать в чемпионате, если победитель уже определен? Исключите сборную Аргентины и дайте всем остальным равный шанс», — говорится в тексте обращения.

По ходу турнира в социальных сетях неоднократно появлялись обвинения в адрес ФИФА в симпатиях к действующим чемпионам мира. В качестве аргументов пользователи приводят непоказанную красную карточку Месси в матче группового этапа против Алжира, а также, по их мнению, более благоприятную сетку плей-офф для аргентинской команды.

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Аргентина
Источник: tass.ru
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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:44
Египтяне со швейцарцами?.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 14:34
А ведь эту петицию подписали миллионы людей? ФИФА придется отвечать....
killofwrathxvc
killofwrathxvc ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:26
у персофанов португальского балласта просто горит, по сути 3.7 миллиона умственно-отсталых, ничего не понимающих в футболе, подписали этот бред
112910415
112910415
сегодня в 14:22
буря в стакане воды ))
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 14:20
Кому то делать нечего!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:20
21я европейская...)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:19
Молодцы болельщики мочите Фифа и гнома. Судейский произвол не пройдет!!
Гость
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