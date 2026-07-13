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Дюков не видит проблем в лимите на легионеров и карте болельщика

сегодня, 15:42

Глава РФС Александр Дюков высказался о направлении развития отечественного футбола в последние годы.

Если мы говорим о лимите на легионеров и о карте болельщика, эти вопросы относятся к компетенции правительства. Я ничего плохого в этом не вижу. Поэтому это не является какой-то проблемой. Не могу сказать, что это как-то серьезно ставит под сомнение субъектность футбола.

Футбол не для РФС, он в принципе для граждан, чтобы дать всем гражданам России возможность тренироваться и играть, получать от этого удовольствие и реализовывать себя. Поэтому, конечно, мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик.

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particular
particular
сегодня в 16:10
Беспроблемный оптимист из процветающей организации...
cuyq26bj3ha7
cuyq26bj3ha7
сегодня в 15:46
Подарите ему очки - тогда увидит !
Гость
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