Дюков не видит проблем в лимите на легионеров и карте болельщика

Глава РФС высказался о направлении развития отечественного футбола в последние годы.

Если мы говорим о лимите на легионеров и о карте болельщика, эти вопросы относятся к компетенции правительства. Я ничего плохого в этом не вижу. Поэтому это не является какой-то проблемой. Не могу сказать, что это как-то серьезно ставит под сомнение субъектность футбола.