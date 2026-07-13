Дюков не видит проблем в лимите на легионеров и карте болельщика

Глава РФС Александр Дюков высказался о направлении развития отечественного футбола в последние годы.
Если мы говорим о лимите на легионеров и о карте болельщика, эти вопросы относятся к компетенции правительства. Я ничего плохого в этом не вижу. Поэтому это не является какой-то проблемой. Не могу сказать, что это как-то серьезно ставит под сомнение субъектность футбола.
Футбол не для РФС, он в принципе для граждан, чтобы дать всем гражданам России возможность тренироваться и играть, получать от этого удовольствие и реализовывать себя. Поэтому, конечно, мы должны прислушиваться к тому, что говорят все. Неважно, депутат или простой болельщик.