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Сантос перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:23

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника «Челси» Андрея Сантоса. Контракт с игроком рассчитан до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один год.

Бразилец присоединился к лондонскому клубу в 2023-м, перейдя из «Васку да Гама».

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Mangur
Mangur
сегодня в 17:32
Болельщики Челси не простят этот переход в стан главного конкурента. МЮ безусловно усилился
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