Сантос перешёл из «Челси» в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:23

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе полузащитника «Челси» . Контракт с игроком рассчитан до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один год.

Бразилец присоединился к лондонскому клубу в 2023-м, перейдя из «Васку да Гама».