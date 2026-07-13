9 новых арбитров вошли в список судей сезона РПЛ

сегодня, 19:18

Российский футбольный союз опубликовал список судей РПЛ на сезон 2026/27, который утвердило бюро исполкома на заседании 10 июля.

В него включены 26 главных арбитра, один резервный и 30 помощников. Из них 31 человек может работать на матчах чемпионата страны в качестве видеопомощника.

9 рефери дебютируют в качестве арбитров Российской Премьер-Лиги, среди них — 5 главных судьи и четыре ассистента.

Судьи: Иван Абросимов, Ян Бобровский (ВАР/АВАР), Евгений Буланов (ВАР/АВАР), Матвей Заика (дебютант), Сергей Иванов (ВАР/АВАР), Василий Казарцев (ВАР/АВАР), Игорь Капленков (дебютант), Сергей Карасёв (ВАР/АВАР), Данил Каширин (дебютант), Данил Набока (дебютант), Михаил Плиско (дебютант), Евгений Кукуляк (ВАР/АВАР), Павел Кукуян (ВАР/АВАР), Кирилл Левников (ВАР/АВАР), Станислав Матвеев, Владимир Москалёв (ВАР/АВАР), Никита Новиков, Андрей Прокопов, Алексей Сухой (ВАР/АВАР), Инал Танашев, Антон Фролов (ВАР/АВАР), Сергей Цыганок (ВАР/АВАР), Сергей Чебан (ВАР/АВАР), Артём Чистяков (ВАР/АВАР), Павел Шадыханов (ВАР/АВАР), Рафаэль Шафеев (ВАР/АВАР).

Резерв судей: Вера Опейкина (ВАР/АВАР).

Помощники арбитров: Максим Белокур, Денис Березнов (ВАР/АВАР), Александр Богданов (ВАР/АВАР), Андрей Болотенков (ВАР/АВАР), Егор Болховитин (ВАР/АВАР), Кирилл Большаков (ВАР/АВАР), Андрей Веретешкин (ВАР/АВАР), Максим Гаврилин (ВАР/АВАР), Дмитрий Ермаков, Алексей Ермилов, Михаил Иванов, Ярослав Калиниченко, Екатерина Курочкина (ВАР/АВАР), Алексей Лунев (ВАР/АВАР), Дмитрий Маликов, Никита Матиеску (дебютант), Дмитрий Мосякин (ВАР/АВАР), Рустам Мухтаров (ВАР/АВАР), Андрей Образко (ВАР/АВАР), Александр Павлов (дебютант), Денис Петров, Варанцо Петросян (ВАР/АВАР), Дмитрий Сафьян (ВАР/АВАР), Дмитрий Семёнов (дебютант), Александр Туркин, Андрей Филипкин, Альмир Хатмуллин (дебютант), Адлан Хатуев, Руслан Шекемов (дебютант), Алексей Ширяев.

Все арбитры, находящиеся в списке, могут получать назначения на Кубок России в новом сезоне.