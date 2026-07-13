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«Факел» объявил об уходе Гонгадзе

сегодня, 19:37

Нападающий Георгий Гонгадзе покинул «Факел». Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Футболист перешёл в воронежскую команду летом 2025 года после ухода из «СКА-Хабаровска». С февраля 2026-го выступал на правах аренды за «Челябинск».

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:28
Без работы не останется.
Vadik
Vadik
сегодня в 20:16
Парфёнов, подключайся)))
Гость
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