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РФС представил 33 лучших игрока чемпионата

сегодня, 19:51

Российский футбольный союз опубликовал список лучших футболистов по итогам сезона 2025/26. Он был утверждён бюро исполкома на заседании, которое прошло 10 июля.

В рейтинге 33-х лучших 14 игроков оказались впервые.

В список включены 15 легионеров и 18 россиян, из которых четверо прошли через систему Юношеских футбольных лиг.

Вратарь: Станислав Агкацев, «Краснодар» (второй раз), Денис Адамов, «Зенит» (впервые), Максим Бориско, «Балтика» (впервые).

Правый защитник: Илья Вахания, «Ростов» (впервые), Мингиян Бевеев, «Балтика» (впервые), Густаво Мантуан, «Зенит» (второй раз).

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев, «Зенит» (четвёртый раз), Сесар Монтес, «Локомотив» (впервые), Руслан Литвинов, «Спартак» (второй раз).

Левый центральный защитник: Нино, «Зенит» (второй раз), Кевин Андраде, «Балтика» (впервые), Виктор Тормена, «Краснодар» (впервые).

Левый защитник: Мойзес, ЦСКА (четвёртый раз), Дуглас Сантос, «Зенит» (седьмой раз), Дмитрий Скопинцев, «Динамо» (впервые).

Правый центральный полузащитник:, Алексей Батраков, «Локомотив» (второй раз), Максим Глушенков, «Зенит» (второй раз), Никита Кривцов, «Краснодар» (впервые).

Центральный полузащитник: Вендел, «Зенит» (четвёртый раз), Матвей Кисляк, ЦСКА (второй раз), Наиль Умяров, «Спартак» (впервые).

Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян, «Краснодар» (четвёртый раз), Лечи Садулаев, «Ахмат» (впервые), Маркиньос, «Спартак» (второй раз).

Правый нападающий: Луис Энрике, «Зенит» (второй раз), Данил Круговой, ЦСКА (второй раз), Батчи, «Краснодар» (впервые).

Центральный нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар» (четвёртый раз), Константин Тюкавин, «Динамо» (третий раз), Дмитрий Воробьёв, «Локомотив» (впервые).

Левый нападающий: Эсекьель Барко, «Спартак» (второй раз), Бителло, «Динамо» (второй раз), Педро, «Зенит» (впервые).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 20:29
Володя, там много еще нелепостей. Литвинов очень приличный опорник, но никак не центральный защитник. Он ЦЗ сыграл всего несколько раз за сезон. Видно РФС редко футбол смотрят
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 20:26, ред.
Не должно быть Барко и Мойзеса, и ещё некоторых.
Ву, Жедсон, Денисов могли бы быть из Спартака вместо Барко.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:15
А кто должен быть в списке?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:12, ред.
Бред бредовый.
Ну какой Мойзес, какой Барко.... Ладно люди перестали смотреть и понимать футбол, но РФС то должен хоть маломальски знать реальных героев
Capral
Capral
сегодня в 20:11
Бителло и Барко разве нападающие? Оба распасовщики. И с какого перепугу Скопинцев в списке? Человек совершенно безответственно бросает свою позицию, бежит в атаку и не спешит возвращаться, а кроме всего- очень слаб в отборе, это мягко говоря... Еще куда не шло, отметить его как атакующего вингера- техничного, с неплохим ударом, но не защитника.
Вообще, не получилось у сочинителей 33 лучших составить список по аналогии с советским футболом- исполнители обмельчали, настолько, что даже обсуждать обломно, особенно в жару...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:04
Не пойму как Барко стал левым нападающим...???
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