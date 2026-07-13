РФС представил 33 лучших игрока чемпионата

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Российский футбольный союз опубликовал список лучших футболистов по итогам сезона 2025/26. Он был утверждён бюро исполкома на заседании, которое прошло 10 июля.

В рейтинге 33-х лучших 14 игроков оказались впервые.

В список включены 15 легионеров и 18 россиян, из которых четверо прошли через систему Юношеских футбольных лиг.

Вратарь: Станислав Агкацев, «Краснодар» (второй раз), Денис Адамов, «Зенит» (впервые), Максим Бориско, «Балтика» (впервые).

Правый защитник: Илья Вахания, «Ростов» (впервые), Мингиян Бевеев, «Балтика» (впервые), Густаво Мантуан, «Зенит» (второй раз).

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев, «Зенит» (четвёртый раз), Сесар Монтес, «Локомотив» (впервые), Руслан Литвинов, «Спартак» (второй раз).

Левый центральный защитник: Нино, «Зенит» (второй раз), Кевин Андраде, «Балтика» (впервые), Виктор Тормена, «Краснодар» (впервые).

Левый защитник: Мойзес, ЦСКА (четвёртый раз), Дуглас Сантос, «Зенит» (седьмой раз), Дмитрий Скопинцев, «Динамо» (впервые).

Правый центральный полузащитник:, Алексей Батраков, «Локомотив» (второй раз), Максим Глушенков, «Зенит» (второй раз), Никита Кривцов, «Краснодар» (впервые).

Центральный полузащитник: Вендел, «Зенит» (четвёртый раз), Матвей Кисляк, ЦСКА (второй раз), Наиль Умяров, «Спартак» (впервые).

Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян, «Краснодар» (четвёртый раз), Лечи Садулаев, «Ахмат» (впервые), Маркиньос, «Спартак» (второй раз).

Правый нападающий: Луис Энрике, «Зенит» (второй раз), Данил Круговой, ЦСКА (второй раз), Батчи, «Краснодар» (впервые).

Центральный нападающий: Джон Кордоба, «Краснодар» (четвёртый раз), Константин Тюкавин, «Динамо» (третий раз), Дмитрий Воробьёв, «Локомотив» (впервые).

Левый нападающий: Эсекьель Барко, «Спартак» (второй раз), Бителло, «Динамо» (второй раз), Педро, «Зенит» (впервые).