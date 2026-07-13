Овечкин собирается посетить финал футбольного чемпионата мира

сегодня, 21:13

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Глеб Чистяков сообщил о планах спортсмена посетить финал чемпионата мира по футболу.

Решающая игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США ) 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Александр планирует съездить на финал чемпионата мира.