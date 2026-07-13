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Овечкин собирается посетить финал футбольного чемпионата мира

сегодня, 21:13

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил о планах спортсмена посетить финал чемпионата мира по футболу.

Решающая игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Александр планирует съездить на финал чемпионата мира.

Как ожидается, Овечкин пробудет в США около пяти дней. В этот период он примет участие в Нью-Йорке в Fanatics Fest — фестивале, в рамках которого болельщики могут взять у звёзд спорта автографы и сделать с ними фото. Мероприятие состоится 18 июля.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 22:24
Ну он там как дома, билеты наверное даже покупать не пришлось
tnfjt2p745au
tnfjt2p745au
сегодня в 22:00
Ну а почему бы и нет.... может найдут его репортеры и покажут на экране...
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