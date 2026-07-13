Овечкин собирается посетить финал футбольного чемпионата мира

Агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил о планах спортсмена посетить финал чемпионата мира по футболу.
Решающая игра пройдёт в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) 19 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.
Александр планирует съездить на финал чемпионата мира.
Как ожидается, Овечкин пробудет в США около пяти дней. В этот период он примет участие в Нью-Йорке в Fanatics Fest — фестивале, в рамках которого болельщики могут взять у звёзд спорта автографы и сделать с ними фото. Мероприятие состоится 18 июля.