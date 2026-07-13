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Экс-игрок «Краснодара» Алонсо стал одноклубником Миранчука в США

сегодня, 21:51

«Атланта Юнайтед» сообщила о переходе защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо в качестве свободного агента. Контракт рассчитан до 2029 года.

Ранее футболист выступал за бразильский «Атлетико Минейро», в котором он играл с июля 2024-го, перейдя из «Краснодара». В российский клуб в 2022-м он также переходил из «Атлетико Минейро».

Алонсо принял участие в ЧМ-2026, дойдя с парагвайской сборной до 1/8 финала плей-офф, где она уступила Франции (0:1).

За «Атланту Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:14
Атланта пока очень печальна. Один Миранчук треть голов забил из 14. так можно и звездой МЛС стать)) предпоследнее место. возможно усилит этот Алонсо, и там уже есть парагвайская диаспора. два/три игрока.
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