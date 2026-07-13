Семак сообщил о состоянии Аугусто и Дивеева

Главный тренер «Зенита» прокомментировал заключительный перед стартом нового сезона контрольный матч с махачкалинским «Динамо» (1:1), а также рассказал о состоянии футболистов.

Получился хороший спарринг. В первом тайме получалось плохо, не хватало надёжности в обороне, и в атаке не хватало движения… Второй тайм провели более активно, моменты были, не всё получилось, но провели активнее. Несмотря на статус матча, никто не хотел проигрывать.

О состоянии Фелипе Аугусто

Это самый сложный вопрос. Ему непросто втягиваться в тренировочный процесс. Вчера 30 минут, сегодня 45. Была большая пауза, много не тренировался. Но он дисциплинированный игрок, будет пахать. Этот матч был важен с точки зрения нагрузки. Хорошая возможность для него поиграть. Накануне более открытая игра, была интереснее в плане динамики. Сейчас другой футбол. Он должен понимать, что бывают и такие матчи.

Про готовность Игоря Дивеева

Он позже присоединился к команде. Плюс было небольшое повреждение. У него были определённые проблемы. Они с Аугусто добирают форму через матчи и догоняют остальных игроков, которые раньше начали.

Уйдёт ли в аренду Матвей Бардачев

Надеюсь, он будет продлён. Если из наших защитников кто‑то уйдёт, то он может остаться у нас. Если никто не уйдёт, то найдем ему клуб, где он будет получать игровое время. Мы на него рассчитываем.