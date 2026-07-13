Быковский возвращается в «Спартак»

«Велес» сообщил о завершении аренды нападающего Артёма Быковского. Игрок возвращается в московский «Спартак».
Форвард выступал за «Велес» с января, проведя 15 матчей и забив один гол.
По итогам сезона 2025/26 столичная команда вышла в Первую лигу.
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