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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Быковский возвращается в «Спартак»

вчера, 23:38

«Велес» сообщил о завершении аренды нападающего Артёма Быковского. Игрок возвращается в московский «Спартак».

Форвард выступал за «Велес» с января, проведя 15 матчей и забив один гол.

По итогам сезона 2025/26 столичная команда вышла в Первую лигу.

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ABir
ABir
вчера в 23:46
Вот и чудесно, меньше придется иноагентов покупать
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