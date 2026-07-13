Капитан Испании оценил шансы в 1/2 с Францией

Полузащитник и капитан сборной Испании Родри оценил шансы на победу над Францией в полуфинале ЧМ-2026.
Франция — одна из лучших команд здесь, в отличной форме, но и Испания тоже. Мы можем их обыграть, видели это на Евро и в Лиге наций.
Хавбек был в команде, которая обыграла французов в 1/2 чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2015 году, а также в первой сборной в полуфинале Евро-2024 и Лиге наций прошлым летом. Этими командами руководил нынешний главный тренер первой сборной Луис де ла Фуэнте.
Луис де ла Фуэнте совсем не изменился. Именно там он начал строить всё то, что мы видим сейчас.
Футболист считает, что предстоящая игра с французами будет более напряжённой по сравнению с прошлой, завершившейся со счётом 5:4:
Матчи чемпионата мира — это совсем другое дело. Я не думаю, что игра будет такой открытой.
О своём партнёре по национальной команде вингере Ламине Ямале полузащитник сказал следующее:
Думаю, ему нужно немного успокоиться, избавиться от той тревоги, которая иногда возникает, когда приходится доказывать свою состоятельность. Он очень важный игрок для нас из-за того, что делает с мячом и без него, и очень умный парень. Правда, ему 19 лет, и нам приходится успокаивать его в определённые моменты игры.
Он парень, который слушает, всегда хочет учиться.
Также Родри высказался о тактической составляющей предстоящей встречи:
У Франции отличные атакующие качества, но я бы также отметил их оборонительную силу. Они хорошо обороняются в низком блоке, очень физически сильны, агрессивны. Нам придётся вести игру так, как мы хотим.
Что касается меня, то я симпатизирую французам. Но моя озабоченность прежде всего определяется двумя моментами.
Во-первых, Испания сейчас, пожалуй, лучше всех в мире контролирует игру. Во-вторых, если Франция позволит испанцам слишком долго владеть мячом у своей штрафной, постоянное давление рано или поздно может привести к голу.
На месте Дешама я бы ни в коем случае не стал играть с Испанией в открытый футбол. Думаю, ключевой станет борьба за центр поля. Если, имея такое грозное нападение, Франция не проиграет середину поля вчистую, то ее шансы на выход в финал будут очень высокими.
Желаю ей удачи!
Из этого следует, что Испании нельзя отдавать инициативу, а еще лучше- включить контр прессинг и взять под контроль мяч, и центр поля. Даже в игре с Кабо-Верде было видно, как во 2-м тайме, К/В отодвинули испанцев от своей штрафной, лишили соперника пространства и не дали разбежаться. Но это всего лишь мои предположения, а как будет- покажет игра. Я конечно болею за Францию, но на сердце неспокойно.