Капитан Испании оценил шансы в 1/2 с Францией

вчера, 23:59

Полузащитник и капитан сборной Испании оценил шансы на победу над Францией в полуфинале ЧМ -2026.

Франция — одна из лучших команд здесь, в отличной форме, но и Испания тоже. Мы можем их обыграть, видели это на Евро и в Лиге наций.

Хавбек был в команде, которая обыграла французов в 1/2 чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в 2015 году, а также в первой сборной в полуфинале Евро-2024 и Лиге наций прошлым летом. Этими командами руководил нынешний главный тренер первой сборной .

Луис де ла Фуэнте совсем не изменился. Именно там он начал строить всё то, что мы видим сейчас.

Футболист считает, что предстоящая игра с французами будет более напряжённой по сравнению с прошлой, завершившейся со счётом 5:4:

Матчи чемпионата мира — это совсем другое дело. Я не думаю, что игра будет такой открытой.

О своём партнёре по национальной команде вингере полузащитник сказал следующее:

Думаю, ему нужно немного успокоиться, избавиться от той тревоги, которая иногда возникает, когда приходится доказывать свою состоятельность. Он очень важный игрок для нас из-за того, что делает с мячом и без него, и очень умный парень. Правда, ему 19 лет, и нам приходится успокаивать его в определённые моменты игры. Он парень, который слушает, всегда хочет учиться.

Также Родри высказался о тактической составляющей предстоящей встречи: