сегодня, 00:38

Сборная Норвегии вернулась домой после завершения выступления на чемпионате мира.

Спортсмены были приглашены на встречу с королём страны Харальдом V. Причём защитник пришёл на неё в шлёпанцах.

После этого футболисты вышли к болельщикам и в центре Осло исполнили ставшее известным во время ЧМ -2026 празднование с греблей, скандируя: «Ру!», в котором также приняли участие тысячи людей. Присутствовал и наследный принц, он стучал в барабан. На встрече с фанатами не было нападающего и полузащитника .

Кроме того, были замечены плакаты в поддержку нападающего , который подвергся критике после матча с Англией в четвертьфинале, поскольку решил сам завершить потенциально голевую атаку, а не отдать передачу находившемуся близко Холанду.