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Сборная Норвегии исполнила масштабное празднование, вернувшись домой

сегодня, 00:38

Сборная Норвегии вернулась домой после завершения выступления на чемпионате мира.

Спортсмены были приглашены на встречу с королём страны Харальдом V. Причём защитник Юлиан Риерсон пришёл на неё в шлёпанцах.

После этого футболисты вышли к болельщикам и в центре Осло исполнили ставшее известным во время ЧМ-2026 празднование с греблей, скандируя: «Ру!», в котором также приняли участие тысячи людей. Присутствовал и наследный принц, он стучал в барабан. На встрече с фанатами не было нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Сандера Берге.

Кроме того, были замечены плакаты в поддержку нападающего Александра Серлота, который подвергся критике после матча с Англией в четвертьфинале, поскольку решил сам завершить потенциально голевую атаку, а не отдать передачу находившемуся близко Холанду.

Сборная Норвегии исполнила масштабное празднование, вернувшись домойСборная Норвегии исполнила масштабное празднование, вернувшись домойСборная Норвегии исполнила масштабное празднование, вернувшись домой

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 00:48
Норвегию можно только поздравить — для неё уже сам этот результат стал большим достижением.
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