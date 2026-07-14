Сборная Норвегии исполнила масштабное празднование, вернувшись домой

Сборная Норвегии вернулась домой после завершения выступления на чемпионате мира.
Спортсмены были приглашены на встречу с королём страны Харальдом V. Причём защитник Юлиан Риерсон пришёл на неё в шлёпанцах.
После этого футболисты вышли к болельщикам и в центре Осло исполнили ставшее известным во время ЧМ-2026 празднование с греблей, скандируя: «Ру!», в котором также приняли участие тысячи людей. Присутствовал и наследный принц, он стучал в барабан. На встрече с фанатами не было нападающего Эрлинга Холанда и полузащитника Сандера Берге.
Кроме того, были замечены плакаты в поддержку нападающего Александра Серлота, который подвергся критике после матча с Англией в четвертьфинале, поскольку решил сам завершить потенциально голевую атаку, а не отдать передачу находившемуся близко Холанду.