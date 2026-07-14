«Аль-Наср» столкнулся с финансовыми трудностями

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«Аль-Наср» из Эр-Рияда столкнулся с финансовыми сложностями, из-за чего не смог выплатить всем футболистам полноценную зарплату за июнь. Об этом сообщила газета Arriyadiyah.

По информации источника, несколько игроков получили неполную зарплату за первый месяц лета, однако руководство работает над тем, чтобы провести полный расчёт ними в скором времени. Отмечается, что финансовые трудности приостановили процесс подписания иностранного футболиста вместо хорватского полузащитника Марцело Брозовича, покинувшего клуб по окончании контракта. Команда не ведёт переговоры с потенциальными новичками из-за неоднозначной ситуации с финансами.

В минувшем сезоне «Аль-Наср» впервые с 2019 года стал победителем чемпионата Саудовской Аравии. В его составе играет пятикратный обладатель «Золотого мяча» португалец Криштиану Роналду.