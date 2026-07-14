Игрок «Текстильщика» получил перелом ноги в первом матче

Полузащитник «Текстильщика» Александр Роспутько получил тяжёлую травму в матче 1-го тура сезона 2026/27 Первой лиги с тульским «Арсеналом».
У него выявлен перелом ноги. Повреждение хавбек получил на 13-й минуте.
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