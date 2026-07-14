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Игрок «Текстильщика» получил перелом ноги в первом матче

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7pybxkqzhu8y
7pybxkqzhu8y
сегодня в 10:38
Обидно, но ничего не поделаешь, надо лечиться.
Гость
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