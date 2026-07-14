Сборная Аргентины поможет пострадавшему региону КНР

сегодня, 09:54

Сборная Аргентины собирается направить гуманитарную помощь Гуанси-Чжуанскому автономному району КНР, который пострадал от тайфуна и наводнения. Об этом сообщается в официальном канале национальной команды в соцсети Weibo.

На чемпионате мира мы чувствуем огромную поддержку со стороны китайских болельщиков, что является огромным стимулом для сборной Аргентины. Теперь мы хотим отплатить им за эту поддержку.

Будет передана партия предметов первой необходимости, включая бутилированную воду, полотенца, одежду, рюкзаки и другие вещи.

Гуанси-Чжуанский автономный район КНР сильно пострадал в начале июля от наводнения, вызванного тайфуном «Майсак». Из-за стихии погибли не менее 39 человек.