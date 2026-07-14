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Сборная Аргентины поможет пострадавшему региону КНР

сегодня, 09:54

Сборная Аргентины собирается направить гуманитарную помощь Гуанси-Чжуанскому автономному району КНР, который пострадал от тайфуна и наводнения. Об этом сообщается в официальном канале национальной команды в соцсети Weibo.

На чемпионате мира мы чувствуем огромную поддержку со стороны китайских болельщиков, что является огромным стимулом для сборной Аргентины. Теперь мы хотим отплатить им за эту поддержку.

Будет передана партия предметов первой необходимости, включая бутилированную воду, полотенца, одежду, рюкзаки и другие вещи.

Гуанси-Чжуанский автономный район КНР сильно пострадал в начале июля от наводнения, вызванного тайфуном «Майсак». Из-за стихии погибли не менее 39 человек.

Сборную Аргентины широко поддерживают в Китае, в основном по причине популярности нападающего и капитана Лионеля Месси. 15 июля аргентинцы сыграют в 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 10:03
После США, доигрывать Месси надо в Китае.
pn2ywqq94c97
pn2ywqq94c97
сегодня в 10:00
Благородное дело.... пусть у всех все сложится только положительно....
Гость
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