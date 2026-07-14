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ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2026/2027

Холанд купил ковбойские сувениры на 10 тысяч долларов

сегодня, 09:59

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд потратил 10 тысяч долларов в магазине одежды и сувениров в стиле Дикого Запада в Далласе (штат Техас, США). После завершения выступления на ЧМ-2026 футболист вернулся домой с чучелом енота, о чём сообщил портал TMZ.

По информации портала, необычный сувенир форвард купил в магазине ковбойской одежды и сувениров в Далласе. Его хозяин рассказал изданию, что игрок вместе с товарищами по сборной провёл в магазине полтора часа. Они прибрели ковбойские шляпы, шапки из шкуры енота, ботинки, ремни, рубашки. Из прочих сувениров спортсменам приглянулись чучела белок.

Чучела стоили от 450 до 750 долларов. По данным портала, Холанд оплатил покупки за всех.

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Все комментарии
5wrverc3dm4s
5wrverc3dm4s
сегодня в 10:37
Такие деньги он зарабатывает за полдня, включая сон.
9bxfyfb5euet
9bxfyfb5euet
сегодня в 10:05
Может себе позволить такое.... скоро как Ибра купит себе остров...
Гость
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