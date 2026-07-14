Холанд купил ковбойские сувениры на 10 тысяч долларов

сегодня, 09:59

Нападающий сборной Норвегии потратил 10 тысяч долларов в магазине одежды и сувениров в стиле Дикого Запада в Далласе (штат Техас, США ). После завершения выступления на ЧМ -2026 футболист вернулся домой с чучелом енота, о чём сообщил портал TMZ.

По информации портала, необычный сувенир форвард купил в магазине ковбойской одежды и сувениров в Далласе. Его хозяин рассказал изданию, что игрок вместе с товарищами по сборной провёл в магазине полтора часа. Они прибрели ковбойские шляпы, шапки из шкуры енота, ботинки, ремни, рубашки. Из прочих сувениров спортсменам приглянулись чучела белок.

Чучела стоили от 450 до 750 долларов. По данным портала, Холанд оплатил покупки за всех.