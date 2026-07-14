Де ла Фуэнте о Франции: «Мы очень тщательно их изучили»

Главный тренер сборной Испании на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/2 финала чемпионата мира с Францией.

Есть ли в игре фаворит

Быть фаворитами или нет — это ничего не значит, не имеет решающего значения. Встречаются две великие сборные, и давление — то, которое мы сами на себя накладываем, представляя нашу страну и народ.

Как остановить Францию

Мы очень тщательно их изучили. Хорошо знаем друг друга уже много лет и понимаем, что у них есть футболисты исключительного уровня, но у нас тоже. Постараемся навязать свой стиль игры и свести к минимуму сильные стороны соперника. Кто будет более сбалансированным во всех аспектах, тот и окажется ближе к победе.

Про предыдущий поединок команд в Лиге наций (5:4 летом 2025 года)

Это разные матчи. Другой полуфинал, и мы постараемся повторить те моменты, которые сыграли нам на руку в тот раз, а также исправить те, что не получились. Постараемся взять инициативу на себя и будем осторожны с их контратаками, которые очень опасны.

Можно ли получать удовольствие от такого матча

Я получаю огромное удовольствие от своей работы — это моя страсть, и я сделал её своей профессией. Для нас — большая честь оказаться в такой ситуации, когда мы играем в полуфинале чемпионата мира. Несмотря на всю сопутствующую этому ответственность, наслаждаемся таким прекрасным и важным моментом. Нужно найти баланс между этими двумя аспектами.

Прогресс сборной Франции по сравнению с Евро-2024 и Лигой наций-2025

Считаю, что это гораздо лучшая сборная. И они, и мы росли, уровень обеих команд сегодня выше, чем два года назад. Футболисты стали лучше как индивидуально, так и коллективно.

Что нужно улучшить, чтобы выйти в финал

Совершенствоваться надо всегда, мы требуем этого от себя, учитывая тот огромный потенциал, которым обладаем. Нас ждёт матч на пределе возможностей, который вполне может стать финалом, так же как и игра «Англия — Аргентина». В полуфинале находятся четыре лучшие команды мира по рейтингу ФИФА . Конечно, нужно расти, потому что, если останавливаться на достигнутом, дела, как правило, складываются не лучшим образом.

Совет Ламину Ямалю

Прошу его сохранять спокойствие и наслаждаться футболом так, как он умеет. Его великий день на чемпионате мира ещё впереди, и я надеюсь, что это будет завтра.

Обращение к своим футболистам

Выйдем на поле и получим удовольствие, ведь мы находимся на уникальной арене, и кто знает, может быть, это неповторимый момент. Мы должны твёрдо придерживаться своей концепции и противостоять тактике соперника. Эта команда хочет бороться до самого конца и выйти в финал. Отдадим все силы.

Поколение футболистов, выросшее под его руководством (ранее специалист работал с юношескими и молодёжными сборными Испании)

Испытываю гордость и ностальгию по всему прошедшему времени. Я вижу, как они развивались за последние 8–10 лет. Мы были товарищами на протяжении всего этого пути, и победа на чемпионате мира стала бы вишенкой на торте.

О Франции

Это великолепная сборная, как и Аргентина, Англия и Испания. Между нами, четырьмя лучшими сборными мира, царит полное равенство. У каждой из нас есть свои сильные стороны и свой стиль, но все четыре команды очень сильны.

Самый важный урок

Мы учимся постоянно. Главный урок, который извлекли, заключается в том, что мы должны становиться лучше с каждым днём, и мы знаем, что можем это сделать, потому что наши игроки очень хороши.