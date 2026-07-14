Де ла Фуэнте о Франции: «Мы очень тщательно их изучили»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/2 финала чемпионата мира с Францией.
Есть ли в игре фаворит
Быть фаворитами или нет — это ничего не значит, не имеет решающего значения. Встречаются две великие сборные, и давление — то, которое мы сами на себя накладываем, представляя нашу страну и народ.
Как остановить Францию
Мы очень тщательно их изучили. Хорошо знаем друг друга уже много лет и понимаем, что у них есть футболисты исключительного уровня, но у нас тоже. Постараемся навязать свой стиль игры и свести к минимуму сильные стороны соперника. Кто будет более сбалансированным во всех аспектах, тот и окажется ближе к победе.
Про предыдущий поединок команд в Лиге наций (5:4 летом 2025 года)
Это разные матчи. Другой полуфинал, и мы постараемся повторить те моменты, которые сыграли нам на руку в тот раз, а также исправить те, что не получились. Постараемся взять инициативу на себя и будем осторожны с их контратаками, которые очень опасны.
Можно ли получать удовольствие от такого матча
Я получаю огромное удовольствие от своей работы — это моя страсть, и я сделал её своей профессией. Для нас — большая честь оказаться в такой ситуации, когда мы играем в полуфинале чемпионата мира. Несмотря на всю сопутствующую этому ответственность, наслаждаемся таким прекрасным и важным моментом. Нужно найти баланс между этими двумя аспектами.
Прогресс сборной Франции по сравнению с Евро-2024 и Лигой наций-2025
Считаю, что это гораздо лучшая сборная. И они, и мы росли, уровень обеих команд сегодня выше, чем два года назад. Футболисты стали лучше как индивидуально, так и коллективно.
Что нужно улучшить, чтобы выйти в финал
Совершенствоваться надо всегда, мы требуем этого от себя, учитывая тот огромный потенциал, которым обладаем. Нас ждёт матч на пределе возможностей, который вполне может стать финалом, так же как и игра «Англия — Аргентина». В полуфинале находятся четыре лучшие команды мира по рейтингу ФИФА. Конечно, нужно расти, потому что, если останавливаться на достигнутом, дела, как правило, складываются не лучшим образом.
Совет Ламину Ямалю
Прошу его сохранять спокойствие и наслаждаться футболом так, как он умеет. Его великий день на чемпионате мира ещё впереди, и я надеюсь, что это будет завтра.
Обращение к своим футболистам
Выйдем на поле и получим удовольствие, ведь мы находимся на уникальной арене, и кто знает, может быть, это неповторимый момент. Мы должны твёрдо придерживаться своей концепции и противостоять тактике соперника. Эта команда хочет бороться до самого конца и выйти в финал. Отдадим все силы.
Поколение футболистов, выросшее под его руководством (ранее специалист работал с юношескими и молодёжными сборными Испании)
Испытываю гордость и ностальгию по всему прошедшему времени. Я вижу, как они развивались за последние 8–10 лет. Мы были товарищами на протяжении всего этого пути, и победа на чемпионате мира стала бы вишенкой на торте.
О Франции
Это великолепная сборная, как и Аргентина, Англия и Испания. Между нами, четырьмя лучшими сборными мира, царит полное равенство. У каждой из нас есть свои сильные стороны и свой стиль, но все четыре команды очень сильны.
Самый важный урок
Мы учимся постоянно. Главный урок, который извлекли, заключается в том, что мы должны становиться лучше с каждым днём, и мы знаем, что можем это сделать, потому что наши игроки очень хороши.