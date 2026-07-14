Ямаль думает, что игра с Францией будет равной

Вингер сборной Испании на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов перед матчем полуфинала ЧМ -2026 с Францией.

Меня не волнуют голы, но забивать в таких матчах — всегда что-то особенное. Я принимаю этот вызов, будет очень особенный день.

Мы — чемпионы Европы и не боимся ни одного соперника и никакого матча.

Настрой перед полуфиналом

Я совершенно спокоен. С нетерпением жду завтрашнего дня, потому что это будет очень красивый поединок для зрителей. Это один из тех матчей, которые все хотели увидеть на чемпионате мира. В данной игре у обеих команд будут свои моменты — и в атаке, и в обороне, — но, скорее всего, она окажется очень равной.

Чувствует ли давление

Играю так, как умею, и отдаю всё, что у меня есть, на благо команды. Когда ты выкладываешься на полную и знаешь, что можешь выполнить то, что от тебя требуют, давления не чувствуешь.

Про свою популярность в США

Футбол дал мне возможность стать известным во многих местах, например, в Чаттануге. Такое очень приятно, и я это очень ценю. Я бы никогда не подумал, что, прогуливаясь по какому-нибудь городу в США , люди будут узнавать меня на улице. Знаю, откуда я родом, и горжусь тем, чего добиваюсь.

Это самый важный матч за всю мою карьеру. Мы все очень воодушевлены, я бы поставил его на первое место.

Представляет ли себя чемпионом мира

Конечно, представляю. Это сложно, как и любой титул в сборной, но мы все представляем себе, как оно было в 2010 году, так что почему бы и нет?

Лучший подарок на день рождения (13 июля футболисту исполнилось 19 лет)

Я бы подарил себе победу и возможность поехать в Нью-Йорк.

Про уверенность

В жизни бывают ситуации гораздо сложнее, чем футбольный матч. Я всегда думаю о том, что нужно сохранять спокойствие, потому что это всего лишь матч. Когда он заканчивается, жизнь продолжается.

Зрелость команды

Мы сильно выросли с момента дебюта. Со времён Евро-2016 значительно растём как команда и как семья. Не чувствую давления, но уверен, что будет особенный день.