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Оказалось, что врач сборной Сенегала был гинекологом

сегодня, 11:53

Глава Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль рассказал, что врач национальной сборной на самом деле был гинекологом.

У врача команды не было необходимой профессиональной подготовки для работы с футболистами. Я узнал об этом уже в процессе работы. Доктор Федиор – гинеколог по специальности. Игроки не были достаточно уверены в том, стоит ли регулярно проходить у него лечение. Нам нужно было найти специалиста, чья компетентность не вызывала бы сомнений.

Сенегальцы на ЧМ-2026 дошли до 1/16 финала плей-офф, где уступили бельгийцам (2:3 в дополнительное время).

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Все комментарии
Schalke-04
Schalke-04
сегодня в 12:16
Хорошо что не проктологом!
112910415
112910415
сегодня в 12:03
неудобно получилось )
Capral
Capral
сегодня в 11:58
Красавец Сократес в сб.Бразилии тоже был гинекологом.
Гость
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