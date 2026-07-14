Оказалось, что врач сборной Сенегала был гинекологом

Глава Сенегальской федерации футбола Абдулайе Фаль рассказал, что врач национальной сборной на самом деле был гинекологом.

У врача команды не было необходимой профессиональной подготовки для работы с футболистами. Я узнал об этом уже в процессе работы. Доктор Федиор – гинеколог по специальности. Игроки не были достаточно уверены в том, стоит ли регулярно проходить у него лечение. Нам нужно было найти специалиста, чья компетентность не вызывала бы сомнений.