Зоммер стал футболистом «Брюгге»

«Брюгге» объявил о переходе вратаря Янна Зоммера в качестве свободного агента. Контракт рассчитан до 2029 года.
Предыдущим клубом игрока был миланский «Интер», за который он выступал с августа 2023-го, перейдя из «Баварии».
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