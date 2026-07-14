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Зоммер стал футболистом «Брюгге»

сегодня, 11:59

«Брюгге» объявил о переходе вратаря Янна Зоммера в качестве свободного агента. Контракт рассчитан до 2029 года.

Предыдущим клубом игрока был миланский «Интер», за который он выступал с августа 2023-го, перейдя из «Баварии».

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