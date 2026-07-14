Дешам: «Люди многого ожидают от Испании»

Главный тренер сборной Франции считает, что Испания является фаворитом в полуфинале чемпионата мира. Об этом он сообщил на предматчевой пресс-конференции.

Про выбор между Дезире Дуэ и Брэдли Баркола на левом фланге

Каждому тренеру приходится делать выбор. Важно, чтобы основной и запасной игроки были хороши. Мы рассматриваем варианты, которые могут немного отличаться, но в какой-то момент они неизбежно окажутся в составе. Брэдли и Дезире знают и уважают друг друга. У обоих есть потенциал стать футболистами основного состава.

О состоянии Орельена Тчуамени, который пропустил два последних поединка

В прошлой игре, даже несмотря на то, что он находился на скамейке запасных, риск был слишком высок. Сейчас ему лучше. Мы не можем сказать, что он восстановился на 100%, но это полуфинал чемпионата мира. Его последний матч был 15 дней назад, так что не критично. Важно, что он здесь. Сегодня готов выйти на поле.

Изменит ли присутствие Ламина Ямаля тактические указания для основного левого вингера

У соперника есть сильные стороны, и у нас тоже. Он один из тех, кто способен изменить ход игры. Цель любого соперника — ограничить его влияние. Он действительно его оказывает. В ситуациях один на один это сложно. Но и играть один на один против некоторых моих собственных игроков тоже не так-то просто. С этим нам придётся тщательно работать.

Про фаворита

Нам нужно исключить первый матч против Кабо-Верде, но Испания подтвердила свой статус фаворита. Я не хочу оказывать давление на Луиса (де ла Фуэнте) и его команду, но он также знает, что люди многого ожидают от Испании. Испания умеет очень хорошо атаковать и защищаться. Они пропустили всего один гол в 7 матчах.

Это может быть захватывающий матч с участием двух команд, обладающих высоким атакующим потенциалом, но мы с Луисом также думаем о хорошей защите. Атакующие возможности обеих команд говорят о том, что матч будет зрелищным.

Про популярность в США

Мы популярны отчасти потому, что добиваемся результатов. Но особенно ценятся те качества, которые проявляются в командной жизни. Замечательно, если это может способствовать развитию футбола в Соединённых Штатах. Извлекаем выгоду из этой большой поддержки, которая у нас уже была во Франции, но здесь она особенно приятна.

Оставили ли поражения от Испании на Евро-2024 и в Лиге наций свой след

С учётом того, что одни и те же игроки были там с обеих сторон, есть доля правды. Многие из них участвовали в обоих матчах, но, возможно, не все. Речь о соотношении сил. Испания хочет взять мяч, владеть им и оказывать большое давление. Если они пропустили только один гол, то это потому, что они много владеют мячом и создают моменты. Будет вопрос соотношения сил. Сохранится ли баланс?

О мести не может быть и речи. Они выиграли эти два матча, поздравляю их. Мы можем извлечь из этого урок, потому что есть футболисты, которые уже были там. Это полуфинал, на кону место в финале, где будет только одна команда.

Готов ли полностью Килиан Мбаппе, скорректировавший свою тренировку

Выйти за эти 100% невозможно, поэтому он готов на 100%. Имеет право, как и другие, играть 10 минут вместо 20.