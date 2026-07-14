Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2026

«Динамо» обыграло ЦСКА 4:3 в товарищеском матче

сегодня, 12:53

ЦСКА уступил московскому «Динамо» в контрольной игре (3:4). Она прошла в закрытом режиме в УТЦ «Новогорск».

«Армейцы» сегодня также проведут поединок с «Локомотивом». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Урал» уступил «Торпедо» на старте сезона Первой лиги
Вчера, 18:59
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» Мх в заключительной игре сборов
Вчера, 18:56
«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче
12 июля
Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
12 июля
Англия победила Норвегию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
12 июля
«Локомотив» обыграл «Спартак» в товарищеском матче
11 июля
Все комментарии
Lobo77
Lobo77
сегодня в 13:46, ред.
Похоже Рубенса вернул Шварц налево в оборону.
Лещук, Зайдензаль, Рикардо, Маричаль, Глебов, Миранчук, Бителло, Сергеев, Гомеш, Рубенс, Гладышев
Голы у Динамо:
Рикардо с углового
Тюка
Окишор (шедеврально)
Смелов - победный
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:06
Матч не видел, комментировать нечего,
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 