«Динамо» обыграло ЦСКА 4:3 в товарищеском матче

ЦСКА уступил московскому «Динамо» в контрольной игре (3:4). Она прошла в закрытом режиме в УТЦ «Новогорск».
«Армейцы» сегодня также проведут поединок с «Локомотивом». Начало — в 17:00 по московскому времени.
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Лещук, Зайдензаль, Рикардо, Маричаль, Глебов, Миранчук, Бителло, Сергеев, Гомеш, Рубенс, Гладышев
Голы у Динамо:
Рикардо с углового
Тюка
Окишор (шедеврально)
Смелов - победный