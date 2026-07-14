«Динамо» обыграло ЦСКА 4:3 в товарищеском матче

сегодня, 12:53

ЦСКА уступил московскому «Динамо» в контрольной игре (3:4). Она прошла в закрытом режиме в УТЦ «Новогорск».

«Армейцы» сегодня также проведут поединок с «Локомотивом». Начало — в 17:00 по московскому времени.