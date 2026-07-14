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Глава Бразилии раскритиковал игроков, не вернувшихся домой с ЧМ

сегодня, 13:19

Президент Бразилии Лула да Силва высказался о футболистах национальной сборной, которые не вернулись в страну после выступления на чемпионате мира. Его слова приводит портал Globo.

Бразильцы вылетели в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2). Ранее издание Metropoles сообщило, что, помимо тренерского штаба и персонала, на борт самолёта поднялся лишь защитник Данило. Остальные футболисты решили отправиться из США в отпуск в другие страны.

Почти что никого не было в самолёте сборной. Какой позор, как вам не стыдно.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:49
Помню в 1966 году, они тоже прятались, вместе Пеле, тогда им было стыдно, а сейчас новое поколение - им пофиг, не получилось, ну пох, потом получится.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:41, ред.
В Бразилии из бразильцев проводят отпуск только Данило.....и Вендел...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:27, ред.
Страна смирилась, что в нынешней сборной нет ответственных преданных людей. Каждый сам по себе
Гость
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