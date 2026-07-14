Глава Бразилии раскритиковал игроков, не вернувшихся домой с ЧМ

сегодня, 13:19

Президент Бразилии высказался о футболистах национальной сборной, которые не вернулись в страну после выступления на чемпионате мира. Его слова приводит портал Globo.

Бразильцы вылетели в 1/8 финала, уступив Норвегии (1:2). Ранее издание Metropoles сообщило, что, помимо тренерского штаба и персонала, на борт самолёта поднялся лишь защитник Данило. Остальные футболисты решили отправиться из США в отпуск в другие страны.