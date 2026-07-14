Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаЧемпионат мира 2026

Симон объяснил, как надо играть с Францией

сегодня, 13:58
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция-:-Логотип футбольный клуб ИспанияИспания22:00 Не начался

Вратарь сборной Испании Унаи Симон рассказал о стратегии игры в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с Францией.

Он признал, что иногда идёт на риск, приведя в пример конкретный эпизод в предыдущем поединке с Бельгией:

На 90+1-й минуте был мяч, который мне следовало просто выбить, но я попытался отдать пас Родри. В итоге он ушёл в аут. Это тот самый момент, когда нужно было просто вынести его подальше.

Если мы сыграем так против Франции, они нас победят.

Голкипер считает, что ключ к успеху заключается в том, чтобы измотать соперника, а также в его собственной роли при розыгрыше мяча от ворот:

Мы должны заставить их бегать, и роль «свободного игрока» — которую часто буду исполнять я — станет решающей.

На вопрос о возможной серии пенальти Симон ответил:

Нет, я бы хотел выиграть со счётом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти.

В вопросах одиннадцатиметровых и их анализа я своего рода фанатик, но при этом твёрдо убежден, что это лотерея. Абсолютно уверен: если угадаю направление удара, то отобью мяч — это моя обязанность. Но мне бы не хотелось, чтобы всё решалось в серии пенальти.

Подписывайся в ВК
Все новости
Симон Унаи
Перевод с cope.es Фото: Сайт ФИФА
«Реал» вернул Моуриньо, чтобы решить проблемы в раздевалке
29 июня
Почеттино дали обидное прозвище. Тренер научил сборную США играть в футбол
21 июняRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии4
Клопп уничтожил хозяев ЧМ-2026. Юрген прав, но ошибается
13 июняRoman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии2
Карседо назвал ключевую связку в нынешнем составе «Спартака»
01 июня
Артета поставил на кон репутацию и проиграл. «Арсенал» вернётся к атакующему футболу или развалится
31 маяRoman Novikov в блоге Тренерская доляКомментарии14
Помазун рассказал о подготовке к серии пенальти в финале Суперкубка России
26 мая
Все комментарии
jnyr9se3jfjc
jnyr9se3jfjc
сегодня в 14:18
Посмотрим как будет на деле
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 