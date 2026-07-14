Симон объяснил, как надо играть с Францией

сегодня, 13:58

Вратарь сборной Испании рассказал о стратегии игры в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года с Францией.

Он признал, что иногда идёт на риск, приведя в пример конкретный эпизод в предыдущем поединке с Бельгией:

На 90+1-й минуте был мяч, который мне следовало просто выбить, но я попытался отдать пас Родри. В итоге он ушёл в аут. Это тот самый момент, когда нужно было просто вынести его подальше. Если мы сыграем так против Франции, они нас победят.

Голкипер считает, что ключ к успеху заключается в том, чтобы измотать соперника, а также в его собственной роли при розыгрыше мяча от ворот:

Мы должны заставить их бегать, и роль «свободного игрока» — которую часто буду исполнять я — станет решающей.

На вопрос о возможной серии пенальти Симон ответил: