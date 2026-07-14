Холанд о ЧМ: «Лучшие недели и путешествие в моей жизни»

сегодня, 14:25

Нападающий сборной Норвегии прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

На турнире в США , Мексике и Канаде норвежцы дошли до 1/4 финала, где уступили Англии (1:2). После возвращения домой футболистов тепло встретили.

Это были лучшие недели и путешествие в моей жизни. Было совершенно нереально, сейчас трудно осознать. Чувствуешь себя немного опустошённым. Если быстро оглянуться назад на эти 40 дней, было просто безумие.

По данным полиции, в Осло после игры с англичанами перед замком собралось до 20 тысяч человек.

Невероятно. Достижения – это одно. Победа над Бразилией – другое, но, думаю, больше всего меня трогает то, как мы прославили Норвегию.

После матча Холанд говорил:

Думаю, это изменило Норвегию, меня.

Также Эрлинг назвал фантастическим нынешнее поколение норвежских футболистов и выразил надежду на то, что достигнутый результат станет мотивацией для молодёжи в стране. Теперь форвард проведёт некоторое время в отпуске.