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Холанд о ЧМ: «Лучшие недели и путешествие в моей жизни»

сегодня, 14:25

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2026.

На турнире в США, Мексике и Канаде норвежцы дошли до 1/4 финала, где уступили Англии (1:2). После возвращения домой футболистов тепло встретили.

Это были лучшие недели и путешествие в моей жизни.

Было совершенно нереально, сейчас трудно осознать. Чувствуешь себя немного опустошённым. Если быстро оглянуться назад на эти 40 дней, было просто безумие.

По данным полиции, в Осло после игры с англичанами перед замком собралось до 20 тысяч человек.

Невероятно. Достижения – это одно. Победа над Бразилией – другое, но, думаю, больше всего меня трогает то, как мы прославили Норвегию.

После матча Холанд говорил:

Думаю, это изменило Норвегию, меня.

Также Эрлинг назвал фантастическим нынешнее поколение норвежских футболистов и выразил надежду на то, что достигнутый результат станет мотивацией для молодёжи в стране. Теперь форвард проведёт некоторое время в отпуске.

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