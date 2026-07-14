«Зенит» представил форму на новый сезон

«Зенит» презентовал новую форму на сезон 2026/27. В пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга говорится:

Она объединяет то, что происходит на поле, на трибунах и за пределами стадиона. Команду, болельщиков и лучший город мира. Игру, жажду победы и чувства, которые остаются навсегда.

Есть чувства, которые невозможно объяснить словами. Верность однажды выбранным цветам. Волнение перед каждой игрой. Победный крик, который рождается внутри ещё до того, как его подхватывает весь стадион.

Болельщикам «Зенита» эти чувства знакомы, как никому другому. Поэтому новая игровая форма действующих чемпионов России посвящена в том числе им — страсти, поддержке и энергии, бьющей током от заполненных трибун и развевающихся зенитовских флагов.

Именно их сине-бело-голубой узор стал основой для манжет на рукавах футболок полевых игроков, демонстрируя связь команды и болельщиков.

Основа футболки выполнена из ткани с более крупной жаккардовой текстурой. Она вдохновлена геометрией Петербурга — города, где архитектурный порядок встречается со стихией природы. Эту идею подчёркивает Морской порт, выбранный местом съёмки презентации формы: строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром.