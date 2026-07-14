Хавбек Колумбии не вернулся домой. Его семья подверглась угрозам

Полузащитник сборной Колумбии Яминтон Кампас не вернулся в родную страну после завершения выступления на ЧМ-2026.
По информации журналиста Камильо Пинто, причиной стал хейт в его адрес после вылета с турнира.
На 114-й минуте матча 1/8 финала со Швейцарией игрок пробил выше ворот из выгодной позиции при счёте 0:0. При этом он забил один из мячей в серии пенальти, в которой колумбийцы уступили 3:4.
Сообщается, что угрозы от фанатов поступили и семье футболиста, а он закрыл комментарии в социальных сетях. Кампас также написал у себя на странице:
Моя Колумбия, пожалуйста, никогда не забывайте об уважении. Мы можем испытывать эмоции, но они не оправдывают ненависть и жизнь в страхе.