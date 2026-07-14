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«Оренбург» укрепился колумбийским опорником

сегодня, 15:38

«Оренбург» объявил о переходе опорного полузащитника клуба «Онсе Кальдас» Роберта Мехиа.

Колумбиец является воспитанником «Депортес Киндио». Он уже выступал в России за «Химки», отыграв 20 матчей в Российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
tp7j5jzb7s92
tp7j5jzb7s92
сегодня в 16:21
О как... а будет ли это усилением для Оренбурга.... вот в чем вопрос.
Гость
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