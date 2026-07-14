«Оренбург» укрепился колумбийским опорником

сегодня, 15:38

«Оренбург» объявил о переходе опорного полузащитника клуба «Онсе Кальдас» .

Колумбиец является воспитанником «Депортес Киндио». Он уже выступал в России за «Химки», отыграв 20 матчей в Российской Премьер-Лиге.