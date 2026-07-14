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«Ман Юнайтед» подписал экс-вратаря «Лидса»

сегодня, 15:51

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вратаря Карла Дарлоу. Контракт подписан до июня 2028 года с возможностью продления ещё на один год.

Предыдущей командой валлийца был «Лидс», где он выступал с июля 2023-го.

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Все комментарии
asedmac39eqp
asedmac39eqp
сегодня в 16:24
Надеюсь что МЮ не сделал ошибку в его выборе....
Гость
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