ФБР назвало матч Англия — Аргентина игрой с наибольшим риском

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По информации источника, матч 1/2 финала плей-офф ЧМ -2026 между сборными Англии и Аргентины был классифицирован Федеральным бюро расследований ( ФБР ) «игрой с самым высоким риском». Поединок состоится в Атланте.

Это произошло после встречи представителей ФБР , Международной федерации футбола ( ФИФА ) и местной полиции, на которой были обозначены исторические разногласия двух стран и опасения по поводу потенциальных конфликтов между болельщиками обеих команд.

Хотя будут предприняты значительные усилия для обеспечения дистанции между фанатами, признаётся, что официальные лица мало что могут сделать внутри стадиона из-за отсутствия разделения зрителей на матчах ФИФА . Особое внимание уделят зонам между трибунами, где, как ожидается, болельщики будут смешиваться.

В Сети распространились видеоролики, запечатлевшие беспорядки между болельщиками Аргентины и Англии в субботу.

К спокойствию уже призвал главный тренер аргентинской сборной , отметив, что это просто футбольный матч. В этом с ним согласился вратарь англичан . Оба уважительно высказались про две страны.

Возле отелей команд будет заметно усиленное присутствие полиции, а основное внимание уделят району вокруг стадиона «Мерседес-Бенц», где, как ожидается, соберётся множество болельщиков.