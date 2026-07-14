Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Чемпионат мира 2026

ФБР назвало матч Англия — Аргентина игрой с наибольшим риском

сегодня, 16:32
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 22:00 Не начался

По информации источника, матч 1/2 финала плей-офф ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины был классифицирован Федеральным бюро расследований (ФБР) «игрой с самым высоким риском». Поединок состоится в Атланте.

Это произошло после встречи представителей ФБР, Международной федерации футбола (ФИФА) и местной полиции, на которой были обозначены исторические разногласия двух стран и опасения по поводу потенциальных конфликтов между болельщиками обеих команд.

Хотя будут предприняты значительные усилия для обеспечения дистанции между фанатами, признаётся, что официальные лица мало что могут сделать внутри стадиона из-за отсутствия разделения зрителей на матчах ФИФА. Особое внимание уделят зонам между трибунами, где, как ожидается, болельщики будут смешиваться.

В Сети распространились видеоролики, запечатлевшие беспорядки между болельщиками Аргентины и Англии в субботу.

К спокойствию уже призвал главный тренер аргентинской сборной Лионель Скалони, отметив, что это просто футбольный матч. В этом с ним согласился вратарь англичан Джордан Пикфорд. Оба уважительно высказались про две страны.

Возле отелей команд будет заметно усиленное присутствие полиции, а основное внимание уделят району вокруг стадиона «Мерседес-Бенц», где, как ожидается, соберётся множество болельщиков.

В США проживает большая аргентинская диаспора, тысячи болельщиков должны прибыть на матч из Флориды. Официальные лица ожидают, что на стадионе будет примерно равное количество болельщиков, но в самом городе англичан может оказаться меньше.

Подписывайся в ВК
Все новости
Создана петиция с требованием отстранить Аргентину от ЧМ-2026
Вчера, 14:14
Решение об отмене дисквалификации Балогуна принимал один человек
Вчера, 09:05
Жирков сообщил, что извинился за потасовку в любительской лиге
11 июля
Парагвайцы пригрозили Мбаппе экстрадицией
09 июля
Ромарио обрушился с критикой на Эндрика и Анчелотти
09 июля
Инфантино: «Осуждаю расистские высказывания в адрес Мбаппе»
07 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 